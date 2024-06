i Autor: Google Street View, YouTube / Kołbaskowo TV Niemcy znów to zrobili. Nagranie z granicy w Rosówku obiegło sieć

To już kolejny taki przypadek na polsko-niemieckiej granicy. Tym razem do incydentu z udziałem niemieckiej policji i migrantów doszło na przejściu granicznym w Rosówku pod Szczecinem. Funkcjonariusze mieli przewieźć na polską stronę grupę sześciu cudzoziemców i pozostawić ich na przystanku autobusowym. Nagranie trafiło do sieci.