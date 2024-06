i Autor: BlaulichtreportDE / CC0 / pixabay.com, Google Street View Niemieccy policjanci podrzucili migrantów do Polski? Strona polska domaga się wyjaśnień w sprawie incydentu w Osinowie Dolnym

Incydent na granicy

"To było poza procedurą" - podkreśla przedstawiciel ministerstwa, odnosząc się do incydentu na granicy polsko-niemieckiej. Przypomnijmy, niemieccy policjanci mieli przywieźć do Polski grupę migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i pozostawić ich na parkingu w Osinowie Dolnym (woj. zachodniopomorskie). Straż graniczna wystąpiła do niemieckiej policji o wyjaśnienie sprawy.