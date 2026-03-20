Niemcy zazdroszczą tego Polakom. "Robicie to lepiej"

Polska buduje szybciej i taniej

Niemiecki „Bild” opisuje, że w Polsce metr kwadratowy nowego mieszkania można wybudować za około 2000 euro, podczas gdy w Niemczech koszt sięga nawet 4000 euro. Różnica jest więc dwukrotna – i to w sercu Unii Europejskiej, przy podobnych cenach wielu materiałów. To nie tylko kwestia niższych pensji, ale całego systemu: prostszych przepisów, krótszych procedur i mniejszej liczby biurokratycznych „min”.

Jak podkreślają niemieccy eksperci, w Niemczech przygotowanie inwestycji mieszkaniowej potrafi ciągnąć się latami. Pozwolenia, odwołania, przepisy środowiskowe, lokalne plany – każdy etap to ryzyko opóźnień i dodatkowych kosztów. W efekcie część deweloperów po prostu rezygnuje z projektów, zanim w ogóle wbije pierwszą łopatę w ziemię.

Biurokratyczny mur po niemieckiej stronie

Niemiecka agencja rządowa GTAI, analizując rynek budowlany w Polsce, zwraca uwagę, że nawet u nas branża narzeka na nadmiar regulacji – ale mimo to buduje się więcej i szybciej niż w wielu regionach Niemiec.

W Niemczech problem jest znacznie głębszy. Rząd w Berlinie sam przyznaje, że cele budowy nowych mieszkań są dramatycznie niedoszacowane – rok po roku powstaje ich mniej, niż potrzeba, by zatrzymać wzrost czynszów. Zamiast koparek na placach budowy, dominują debaty o kolejnych normach energetycznych, standardach izolacji, nowych obowiązkach dla inwestorów.

Każdy dodatkowy wymóg oznacza wyższy koszt, a każda zwłoka – większe ryzyko. W efekcie mieszkania stają się dobrem luksusowym, a młodzi Niemcy coraz częściej słyszą, że na własne „M” zwyczajnie ich nie stać.

Polska: mniej gadania, więcej budowania

Na tym tle polski system – z wszystkimi swoimi wadami – wygląda dla Niemców jak oaza zdrowego rozsądku. Pozwolenia budowlane wydawane są szybciej, procedury są prostsze, a inwestorzy mają większą pewność, że jeśli projekt ruszy, to naprawdę dojedzie do końca.

Niemieckie media piszą wręcz o „przyjaznym klimacie dla nowych inwestycji mieszkaniowych” w Polsce. To właśnie przewidywalność i mniejsza biurokracja sprawiają, że deweloperzy chętniej podejmują ryzyko, a banki łatwiej finansują projekty.

Jednocześnie Polska pozostaje krajem właścicieli, a nie najemców – ponad 80 proc. osób mieszka we własnych mieszkaniach lub domach, podczas gdy w Niemczech właścicielem jest mniej niż połowa mieszkańców. Ten fakt dodatkowo przyciąga inwestorów, bo popyt na zakup jest stabilny i silny.

Niemcy odkrywają… polskie domy

Zazdrość nie kończy się na statystykach. Coraz więcej niemieckich portali finansowych i budowlanych zachwala polskie firmy jako tańszą i sprawniejszą alternatywę dla niemieckiego rynku.

Portale doradcze opisują, że gotowe domy i modułowe budynki z Polski stają się „jedną z najinteligentniejszych decyzji” dla niemieckich rodzin marzących o własnym domu – ze względu na niższe koszty, krótszy czas budowy i nowoczesne technologie.

Popularne są zwłaszcza modułowe domy z polskich fabryk: produkowane pod dachem, składane na miejscu w kilka dni, często nawet o 40 proc. tańsze niż porównywalne inwestycje w Niemczech.

Dla wielu Niemców brzmi to jak science fiction: zamiast latami walczyć z urzędami i ekipami budowlanymi, zamawiają dom „pod klucz” u polskiej firmy.

Dwa modele polityki mieszkaniowej

Różnica między Polską a Niemcami to nie tylko ceny i procedury, ale też filozofia polityki mieszkaniowej. W Niemczech, gdzie większość społeczeństwa wynajmuje, państwo koncentruje się na ochronie najemców, regulacji czynszów i prawach lokatorów. To ważne, ale często odbywa się kosztem podaży – nowych mieszkań po prostu brakuje.

Polska, przy wszystkich swoich problemach, pokazuje inną drogę: uproszczone procedury, większa rola własności prywatnej, silny sektor deweloperski i rosnąca liczba inwestycji. Gdy administracja nie blokuje budów latami, mieszkania po prostu powstają.

Polska nie jest ideałem, ale jest sygnałem

Niemieckie media przyznają, że Polska nie jest modelem do prostego skopiowania. U nas także brakuje mieszkań, a branża budowlana domaga się dalszych reform.

Jednak jedno jest dla Niemców coraz bardziej oczywiste: jeśli państwo dusi inwestycje regulacjami, a biurokracja rośnie szybciej niż liczba dźwigów na horyzoncie, to czynsze będą tylko rosnąć.

Polska staje się więc dla Niemiec niewygodnym, ale bardzo wyraźnym ostrzeżeniem. Pokazuje, co się dzieje, gdy procedury są prostsze, decyzje zapadają szybciej, a państwo nie traktuje każdego dewelopera jak potencjalnego wroga.

I właśnie tego – prostoty, przewidywalności i tempa budowy – Niemcy dziś Polsce szczerze zazdroszczą.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie

22