Niedawno wyremontowany i znów zamknięty. Prace na moście na Wyspę Grodzką

To jeden z najmłodszych szczecińskich mostów. Przeprawa łącząca Łasztownię z Wyspą Grodzką została zbudowana w 2015 roku. Inwestycja miała jednak dużego pecha, bo zaledwie kilka lat po powstaniu, zaczęły się poważne problemy. Przyczółek mostu od strony Wyspy Grodzkiej zaczął niebezpiecznie osiadać, nawierzchnia z płyt chodnikowych zaczęła "klawiszować", a deski na moście zaczęły się odkształcać.

W 2023 roku miasto zdecydowało się na remont przeprawy. We wrześniu, po zakończeniu sezonu letniego i działalności Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie Grodzkiej, most został zamknięty i rozpoczęły się prace budowlane, które trwały prawie dwa miesiące. W listopadzie został ponownie otwarty, jednak w kwietniu 2024 r. ponownie pojawiły się na nim ekipy budowlane, a przejście stało się niemożliwe. Na szczęście potrwa to tylko kilka dni.

- Prace potrwają od 2 do 4 dni i będą polegały na uzupełnieniu warstwy żywicy epoksydowo-poliuretanowej - tłumaczy Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - Czynności te nie mogły być przeprowadzone wcześniej ze względu na niską temperaturę i niekorzystne warunki pogodowe. Za utrudnienia przepraszamy.

Ubiegłoroczna modernizacja mostu na Duńczycy kosztowała ponad 467 tysięcy złotych.

