Zmiany zostały wprowadzone od 17 lipca. W każdy czwartek do końca wakacji referat w Biurze Obsługi Interesantów przy pl. Armii Krajowej będzie czynny do godz. 18:00, co - jak zapewniają urzędnicy - ma sprawić, że obsłużonych zostanie co najmniej 100 dodatkowych osób. W tym czasie możliwe będzie wyłącznie załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów, takich jak:

rejestracja, przerejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu,

odbiór lub wymiana dowodu rejestracyjnego,

zamówienie lub odbiór tablic rejestracyjnych,

dokonanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym,

zgłoszenie zbycia pojazdu.

- Decyzja o wydłużeniu godzin pracy ma na celu rozładowanie kolejek w newralgicznym wakacyjnym okresie oraz umożliwienie mieszkańcom wygodniejszego i bardziej elastycznego załatwiania formalności - tłumaczy Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta.

Za wszystkie czynności można będzie zapłacić gotówką we wpłatomacie znajdującym się przy stanowisku nr 47 lub bezgotówkowo, bezpośrednio przy stanowisku obsługi.

Czy zdałbyś prawo jazdy? Zmierz się z pytaniami w quizie Pytanie 1 z 10 Kto ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa (z wyjątkiem osób wymienionych w przepisach)? Tylko kierowca Tylko pasażerowie na tylnych siedzeniach Wszyscy w pojeździe Następne pytanie