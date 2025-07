Kilkanaście drzew do uratowania

- Zanim na dobre ruszą prace budowlane, standardowo dokonujemy szczegółowej analizy stanu zieleni znajdującej się w obszarze inwestycji - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Podczas przeglądu dendrologicznego wytypowaliśmy kilkanaście drzew w dobrym stanie zdrowotnym, które – mimo planowanej w ramach inwestycji zmiany zagospodarowania terenu – mogą mieć szansę na dalszy rozwój w nowym miejscu.

Zamiast wycinki, podjęta zostanie próba przesadzenia aż 12 drzew. To 9 śliw wiśniowych 'Pissardii' oraz 3 robinii akacjowych 'Umbraculifera'.

- Ze względu na wartość przyrodniczą i estetyczną wytypowanych drzew, podjęliśmy decyzję o dodatkowej weryfikacji i rozpoczęciu przygotowań do przeniesienia ich w nową lokalizację - dodaje Piotr Zieliński. - Projekt i uzgodnienia w zakresie zieleni tego nie przewidywały. To drzewa o niewielkich rozmiarach, których kondycja i charakterystyka wskazują na realne szanse utrzymania żywotności po przesadzeniu.

Na razie nie wiadomo, dokąd trafią przesadzone drzewa. Cieszy jednak fakt, że dano im drugą szansę, zamiast po prostu wyciąć.

Co się zmieni na północy Szczecina?

Przebudowa ulicy Północnej i ulicy Andersena jest trzecią częścią projektu inwestycyjnego „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”. Prace obejmować będą przebudowę ulicy Północnej od km 0+300 do ulicy Andersena, przebudowę ul. Andersena od skrzyżowania z ul. Miodową (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną. Wybudowane zostanę chodniki i ciągi pieszo - rowerowe, przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy. Przebudowane zostaną sieci w tym kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, sieci wodociągowe, sieci gazowe, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne. Zagospodarowana zostanie również zieleń.

Prace mają potrwać półtora roku, a ich koszt to ponad 19,9 mln zł.

