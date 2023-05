Niedawno byliśmy w środku, dziś nie ma po nich śladu. Z budynków na Krzekowie został tylko gruz

Mimo, iż ostatni lokatorzy wyprowadzili się z nich jeszcze w ubiegłym roku, to zaledwie kilka tygodni temu wciąż stały na swoich miejscach. Dziś nie ma już po nich śladu. Mowa o trzech przedwojennych budynkach mieszkalnych przy ul. Szerokiej, które kolidowały z inwestycją, gdyż znajdowały się na miejscu przyszłej ulicy. W marcu odwiedziliśmy te budynki z kamerą i pokazaliśmy ich ostatnie chwile przed rozbiórką. Opustoszałe mieszkania i pomieszczenia gospodarcze robiły przygnębiające wrażenie. Na miejscu spotkaliśmy również dawnych mieszkańców, którzy wciąż wracali na "stare śmieci".

W ostatnich tygodniach wkroczyły tutaj ekipy budowlane z ciężkim sprzętem, który szybko obrócił dwie kamienice i dom jednorodzinny w stertę gruzu. Obecnie trwa oczyszczanie terenu z resztek cegieł, które pozostały po zabudowaniach. To właśnie w tym miejscu będzie rozpoczynać się nowy odcinek ulicy Sosabowskiego, który "przetnie" tereny Krzekowa wraz z pętlą tramwajową i zakończy się przy Rondzie Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ i ulicy Szafera.

Co się zmieni na Krzekowie?

To jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w tej części Szczecina, która sprawi, że okolice osiedla Zawadzkiego i Krzekowa zmienią się nie do poznania. Zakończona rok temu przebudowa ulicy Szafera będzie miała swoją kontynuację. Równolegle do ul. Szerokiej, między Rondem Żołnierzy Polskich Misji Pokojowych ONZ (na skrzyżowaniu ulic Szafera i Romera) i ulicą Sosabowskiego powstanie zupełnie nowa ulica. Przedłużone zostanie również torowisko tramwajowe, które połączy ul. Żołnierską i pętlę na osiedlu Zawadzkiego. Istniejąca, mocno nadgryziona pętla na Krzekowie zostanie zlikwidowana, a tramwaje, które dotychczas kończyły trasę w tym miejscu, będą dojeżdżać do pętli przy hali Netto Arena, która została uruchomiona rok temu.

Nowa ulica będzie dwujezdniowa, powstaną chodniki, drogi dla rowerów, trzy przystanki autobusowo-tramwajowe, jeden tramwajowy i dwie zatoki autobusowe. Dzięki jej budowie zniknie "wąskie gardło" na terenie Krzekowa. Inwestycja ma być gotowa w pierwszym kwartale 2025 roku.

Sonda Czy śledzisz szczecińskie inwestycje? Tak Nie