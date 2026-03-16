Nie żyje nestor szczecińskiej fotografii. Przez dziesięciolecia dokumentował życie miasta

Grzegorz Kluczyński
2026-03-16 7:47

Nie żyje Włodzimierz Piątek – legenda szczecińskiej fotografii, człowiek, który przez dekady dokumentował życie miasta i regionu. Zmarł w piątek, 13 marca, w wieku 87 lat.

Autor: Grzegorz Kluczyński

Włodzimierz Piątek był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci szczecińskiego środowiska fotograficznego. Przez kilkadziesiąt lat uwieczniał najważniejsze wydarzenia społeczne, kulturalne i historyczne miasta. Jego zdjęcia stały się częścią lokalnej pamięci – od codzienności mieszkańców po dramatyczne momenty, takie jak katastrofa tramwajowa w 1967 roku czy rozerwanie działa zabytkowej armaty w 1972.

Kariera pełna pasji i zaangażowania

Włodzimierz Piątek współpracował z wieloma redakcjami i instytucjami. W latach 90. był fotoreporterem szczecińskiego oddziału Gazety Wyborczej, wcześniej związany był z miesięcznikiem Bryza. Dokumentował także działalność Polskiej Żeglugi Morskiej oraz kolekcje mody w Zakładach Odzieżowych „Dana”.

Przez dekady współpracował ze szczecińskimi teatrami – Polskim, Współczesnym i Operą na Zamku. Jego zdjęcia wykorzystywano w programach, materiałach promocyjnych i archiwach. „Dzięki niezwykłemu wyczuciu chwili potrafił uchwycić emocje i dynamikę sceny” – wspomina Teatr Polski.

Człowiek, którego trudno zastąpić

Współpracownicy i przyjaciele zapamiętali go jako osobę pełną energii, humoru i życzliwości.

"Miałem to szczęście, że zetknąłem się z Nim, gdy jako 19-latek pojawiłem się w redakcji Gazety Wyborczej. Szybko nauczył mnie, że to nie pesel decyduje o prawdziwym wieku człowieka, chociaż zawsze pozostał dla mnie "Panem Włodkiem""

- wspomina Andrzej Kraśnicki z Gazety Wyborczej.

"Włodziu, nauczyłeś mnie tak wiele… Twoje historie i anegdoty zawsze doprowadzały nas do uśmiechu. Będzie mi Ciebie brakowało"

– mówi fotoreporter PAP Marcin Bielecki cytowany przez TVP3 Szczecin.

"W teatralnym archiwum mamy tysiące zdjęć wykonanych przez Włodka na próbach i spektaklach. Dziś jedno z nich jest dla nas szczególnie ważne. To fotografia, którą Włodek zrobił sobie sam podczas próby spektaklu „Sztukmistrz z miasta Lublina”. Włodku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci"

- wspominają przedstawiciele Teatru Polskiego w Szczecinie.

