Nie żyje Maria Ilnicka-Mądry. Była dyrektorem szpitala w Szczecinie i szefową sejmiku

Nie żyje Maria Ilnicka-Mądry. Przewodnicząca sejmiku zachodniopomorskiego miała 77 lat

Nie żyje Maria Ilnicka-Mądry, tę smutną wiadomość przekazał w poniedziałek, 20 marca sejmik województwa zachodniopomorskiego. Zmarła 77-latka od 2018 roku pełniła funkcję przewodniczącej tego gremium. Wcześniej była między innymi dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie, którym kierowała przez kilkanaście lat, aż do przejścia na emeryturę w 2014 roku. Od 1991 do 1999 roku Maria Ilnicka-Mądry była wiceprezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, a w 2015 roku została doradcą prezydenta Szczecina do spraw polityki społecznej i zdrowotnej miasta. Po ostatnich wyborach samorządowych mandat radnej zdobyła, gdy z zasiadania w sejmiku zrezygnował podróżnik Aleksander Doba.

- Odeszła od nas Maria Ilnicka Mądry, przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Była niezwykle mądrą i rozsądną kobietą. Jej pasja i wielki autorytet pozwalał nam przez tyle lat współpracować w Sejmiku dla mieszkańców regionu. Będzie nam Pani bardzo brakować Pani Mario. To bardzo smutny dzień dla samorządu. Tracimy wspaniałą postać, samorządowca, autorytet - napisał Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

