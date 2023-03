Jasnowidz Jackowski wskazuje na to miasto. Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. "Rejon w miarę bezpieczny dla Polski"

Krzysztof Jackowski, słynny jasnowidz z Człuchowa przekazał w rozmowie z "Super Expressem", co zobaczył w swojej wizji na 2023 rok w przypadku Szczecina. Są to dobre wieści! Chociaż jasnowidz Jackowski jest pewny, że rok 2023 nie będzie "normalny" w Polsce, mieszkańcy tego miasta mogą spać spokojnie!

Jasnowidz Jackowski wskazuje na to miasto. Mieszkańcy czuć się bezpiecznie. "Rejon w miarę bezpieczny dla Polski"

Dziennikarz "Super Expressu" zapytał słynnego jasnowidza o to, co czeka mieszkańców Szczecina w 2023 roku. Według Krzysztofa Jackowskiego sporo jest regionów, które mają powody do niepokojów i lęku. Na szczęście mieszkańcy Szczecina mogą spać spokojne. Jasnowidz przekazał dobre wieści!

- Dla mieszkańców Szczecina to będzie dobry rok. W sensie geograficznym, ponieważ to będzie rejon w miarę bezpieczny dla Polski i ten lęk, który będzie, nie dotknie tego miasta - mówi Jackowski w rozmowie z "Super Expressem".

Jasnowidz z Człuchowa przewidział upadek banków. Zapowiedział koronawiusa i wojnę na Ukrainie. W swojej wizji kilki lat temu pytany o to jak będzie żyło się Polakom w poszczególnych miastach zobaczył śmierć prezydenta Rzeszowa Jego przepowiednia się spełniła.

