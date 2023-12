Ale wtopa! Była impreza i narkotyki, a on zaprosił do mieszkania... policjantów

Ślub kościelny to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych uroczystości. Wyjątkowy ceremoniał i monumentalne wnętrze kościoła nadaje mu wyjątkowego klimatu i wywołuje wzruszenie nawet u osób niewierzących. Okazuje się jednak, że coraz więcej osób, które zamierzają spędzić ze sobą resztę życia, decyduje się na rezygnację z tego sakramentu. Potwierdzają to najnowsze dane statystyczne opublikowane przez Instytut Statystyk Kościoła Katolickiego.

Coraz mniej sakramentów małżeństwa

Liczby nie kłamią, a statystyki mogą wydawać się wręcz przerażające. Wynika z nich bowiem, że w ciągu zaledwie jednego roku liczba udzielonych sakramentów małżeństwa w Polsce spadła o ponad 15 procent. Liczbowo daje to prawie 16 tysięcy mniej udzielonych ślubów kościelnych. W 2021 roku było ich prawie 104 tysiące, rok później ta liczba wyniosła niespełna 88 tysięcy.

Liczba ślubów kościelnych spadła we wszystkich diecezjach katolickich w Polsce. Największe różnice można zaobserwować m.in. w diecezjach legnickiej, bydgoskiej czy rzeszowskiej, gdzie liczba udzielonych sakramentów spadła o ponad połowę.

Wzrost liczby udzielonych sakramentów małżeństwa zaobserwowano jednak w kościołach obrządku wschodniego, gdzie w roku 2021 udzielono ich 126, natomiast w 2022 roku - 242.

Dlaczego spada liczba ślubów kościelnych?

Co może być przyczyną takiej sytuacji? Nie jest tajemnicą, że od lat zaufanie do instytucji Kościoła Katolickiego dramatycznie spada, co przekłada się m.in. na udział w nabożeństwach i przyjmowanie sakramentów. Z pewnością nie można za ten stan rzeczy winić pandemii, która już się zakończyła. Prawdopodobnie dużą rolę odgrywają również stale zmieniające się trendy. Wiele osób, zamiast decydować się na ślub w kościele, wybiera coraz bardziej popularne ceremonie świeckie, które organizowane są w plenerze i nie ustępują pod względem wzniosłości i widowiskowości uroczystościom odbywającym się w kościołach.

