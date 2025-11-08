Polacy nienawidzą tych potraw. Niektórym na samą myśl robi się niedobrze

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-08 4:58

Niektóre dania budzą zachwyt, inne... odruch wymiotny, albo chęć do natychmiastowej ucieczki. Przygotowaliśmy ranking potraw, które Polacy najczęściej omijają szerokim łukiem. Uwaga! Chwilami może zrobić się naprawdę niesmacznie!

Szczecin SE Google News

Polska kuchnia zachwyca i... odraża jednocześnie

Polska kuchnia to bogactwo smaków, aromatów i tradycji. Ale nawet wśród swojskich dań znajdą się takie, które wywołują grymas na twarzy, a czasem wręcz obrzydzenie. Czy to przez zapach, konsystencję, wygląd czy wspomnienia z dzieciństwa – niektóre potrawy mają wyjątkowo złą sławę.

Polecany artykuł:

Tych zachowań nie tolerują w klubie fitness! 10 powodów, by wyprosić kogoś z si…

Jakich potraw Polacy wręcz nienawidzą?

Sprawdziliśmy opinie internautów w mediach społecznościowych, przejrzeliśmy fora kulinarne, podpytaliśmy sztuczną inteligencję i na tej podstawie zebraliśmy najczęściej wymieniane „koszmary z talerza”. Efekt? Lista dań, które dla wielu są kulinarnym horrorem.

Jeśli jesteś wrażliwy na widok potraw, które niekoniecznie wyglądają apetycznie lub na samą myśl o nich robi ci się niedobrze – lepiej teraz nic nie jedz.

TOP 10 najbardziej nielubianych potraw w Polsce

Wejdź do poniższej galerii i poznaj ranking 10 najmniej lubianych potraw w Polsce. Od dziwacznych konsystencji po zapachy, które zostają w pamięci na długo – oto dania, które jedni uwielbiają, a inni na samą myśl uciekają w popłochu. Te potrawy naprawdę budzą kontrowersje!

Polacy nienawidzą tych potraw
11 zdjęć
Quiz. Polskie potrawy regionalne. Wiesz, co jada się na Podhalu, a co na Mazowszu?
Pytanie 1 z 15
Małdrzyki to tradycyjne placki z twarogu. Serwuje się je:
Świeże zioła w kuchni. Aromatyczne i zdrowe dodatki do potraw
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUCHNIA POLSKA
RANKING
POTRAWY
DANIA
JEDZENIE