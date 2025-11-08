Polska kuchnia zachwyca i... odraża jednocześnie

Polska kuchnia to bogactwo smaków, aromatów i tradycji. Ale nawet wśród swojskich dań znajdą się takie, które wywołują grymas na twarzy, a czasem wręcz obrzydzenie. Czy to przez zapach, konsystencję, wygląd czy wspomnienia z dzieciństwa – niektóre potrawy mają wyjątkowo złą sławę.

Jakich potraw Polacy wręcz nienawidzą?

Sprawdziliśmy opinie internautów w mediach społecznościowych, przejrzeliśmy fora kulinarne, podpytaliśmy sztuczną inteligencję i na tej podstawie zebraliśmy najczęściej wymieniane „koszmary z talerza”. Efekt? Lista dań, które dla wielu są kulinarnym horrorem.

Jeśli jesteś wrażliwy na widok potraw, które niekoniecznie wyglądają apetycznie lub na samą myśl o nich robi ci się niedobrze – lepiej teraz nic nie jedz.

TOP 10 najbardziej nielubianych potraw w Polsce

Wejdź do poniższej galerii i poznaj ranking 10 najmniej lubianych potraw w Polsce. Od dziwacznych konsystencji po zapachy, które zostają w pamięci na długo – oto dania, które jedni uwielbiają, a inni na samą myśl uciekają w popłochu. Te potrawy naprawdę budzą kontrowersje!

Quiz. Polskie potrawy regionalne. Wiesz, co jada się na Podhalu, a co na Mazowszu? Pytanie 1 z 15 Małdrzyki to tradycyjne placki z twarogu. Serwuje się je: W Wielkopolsce W Małopolsce Na Podlasiu Następne pytanie