Netto Arena przeszła do historii. Jest nowy sponsor szczecińskiej hali widowiskowo-sportowej

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-09 10:28

Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie już nie nazywa się "Netto Arena". Umowa z duńską siecią handlową Netto, dobiegła już końca. Miasto znalazło już nowego sponsora tytularnego szczecińskiej Areny. Kto nim będzie?

Plac przed Netto Areną po przebudowie

Autor: Grzegorz Kluczyński
Azoty Arena, Netto Arena... kto następny?

Otwarta w 2014 roku hala widowiskowo-sportowa miała już dwóch sponsorów tytularnych. Wcześniej była nim Grupa Azoty, następnie duńska sieć sklepów Netto. Trwająca 7 lat umowa wygasła 3 stycznia, więc Netto Arena znów stała się Areną Szczecin. Jednak na krótko, gdyż miasto znalazło już nowego patrona.

Kto zostanie nowym sponsorem tytularnym hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie?

Kto nim będzie? Jaką nazwę będzie nosiła hala widowiskowo-sportowa na os. Zawadzkiego? Tego dowiemy się już w najbliższy poniedziałek, 12 stycznia. Tego dnia miasto zdradzi tajemnicę i przedstawi nowego sponsora tytularnego, a co za tym idzie - nową nazwę szczecińskiej Areny.

Ponad 10 lat i setki wydarzeń

Hala widowiskowo‑sportowa przy ul. Szafera powstała w latach 2011–2014, a jej budowa trwała około trzech lat. Obiekt zaprojektowany jako wielofunkcyjna arena mieści ponad 5 tys. widzów i obejmuje m.in. pełnowymiarowe boisko, zaplecze treningowe, sale konferencyjne oraz przestrzeń targową. Od początku była domem dla szczecińskich drużyn – siatkarek Chemika Police, koszykarzy Kinga Szczecin i piłkarzy ręcznych Pogoni.

W kolejnych latach arena stała się miejscem największych wydarzeń w regionie. Odbywały się tu gale KSW, Fryderyków, Eska Music Awards, koncerty gwiazd takich jak Erykah Badu, Dawid Podsiadło, Quebonafide czy Sanah, a także kluczowe mecze ligowe i pucharowe lokalnych zespołów.

