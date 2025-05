Nastolatek uciekł komisariatu. Wyskoczył z okna na trzecim piętrze

Zerwany asfalt, usunięte barierki i tylko dwa pasy do jazdy. Tak wygląda Trasa Zamkowa w remoncie

Do zdarzenia doszło w środę, 14 maja, na terenie komisariatu Szczecin Śródmieście. O zdarzeniu jako pierwszy poinformował portal 24kurier.pl, który podał, że nastolatek uciekł przez okno na trzecim piętrze. Wcześniej uporczywie uchylał się od stawienia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Jednak, gdy został w końcu zatrzymany przez szczecińską policję, zdecydował się na desperacki krok, którego omal nie przypłacił życiem.

Mimo dużej wysokości, chłopakowi udało się uciec. Policjanci ruszyli w pościg za uciekinierem.

- Podczas prowadzonych czynności z zatrzymanym nieletnim doszło do jego samowolnego oddalenia się. Chwilę po tym zdarzeniu, w wyniku prowadzonego pościgu, 17-latek został odnaleziony przez policjantów w zaroślach – przekazała w rozmowie z TVN24 nadkomisarz Anna Gembala, oficer prasowy KMP w Szczecinie, dodając, że kiedy funkcjonariusze znaleźli 17-latka, wymagał on pomocy medycznej i trafił do szpitala. Nastolatek doznał urazu brzucha i okolicy lędźwiowej.

Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Materiały zostały przekazane też do prokuratury.

