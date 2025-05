Do zdarzenia doszło w Goleniowie, gdzie policjanci drogówki zauważyli na jednym z rond forda, którego kierująca uderzyła w krawężnik. Jednak zamiast się zatrzymać, kobieta postanowiła kontynuować jazdę z uszkodzoną oponą.

Pijana seniorka za kierownicą. Miała ponad 3 promile!

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli, aby sprawdzić, czy kierująca nie potrzebuje pomocy. Od razu wyczuli od kobiety silną woń alkoholu, a jej bełkotliwa mowa nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Badanie trzeźwości wykazało aż 1,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada ponad 3 promilom. W aucie znajdowała się również butelka z niedokończonym jeszcze alkoholem, co tylko dopełniało obrazu nieodpowiedzialnego zachowania 72-latki.

- Policjanci przypominają, że alkohol i kierownica to połączenia, które nigdy nie kończy się dobrze – dla siebie i innych na drodze – podkreśla st. post. Martyna Kowalska z goleniowskiej komendy.

Konsekwencje dla pijanej 72-latki

Kierującej zatrzymano prawo jazdy, a za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafi do sądu, który zadecyduje o dalszym losie nieodpowiedzialnej seniorki.

Policja apeluje o trzeźwość za kierownicą i przypomina, że alkohol jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Nietrzeźwi kierowcy stanowią ogromne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

