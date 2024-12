Namiastka Świnoujścia w Berlinie. Nie ma morza, ale jest ogród społeczny i "filmowy" zabytek wart miliony

Spis treści

"Polskie" ulice w Berlinie

W Berlinie jest wiele ulic, których nazwy pochodzą od polskich miast: Warszawska (Warschauer Straße), Zielonogórska (Grünberger Straße), Gdańska (Danziger Straße), Szczecińska (Stettiner Straße) - to tylko niektóre przykłady. Bardzo blisko ulicy Szczecińskiej znajduje się inna ulica, której nazwa związana jest z Pomorzem Zachodnim. To Swinemünder Straße, której nazwa pochodzi od Świnoujścia. Czy ma ona jednak coś wspólnego z tym popularnym kurortem nad Bałtykiem?

Co znajdziemy na Swinemünder Straße?

Swinemünder Straße znajduje się na pograniczu dzielnic Mitte i Gesundbrunnen, tuż obok dworca kolejowego Berlin Gesundbrunnen, ważnego węzła komunikacyjnego, gdzie zatrzymują się pociągi dalekobieżne i regionalne, a także S-Bahn i U-Bahn.

Swinemünder Straße ma około półtora kilometra. Na dość długim odcinku jest spokojną osiedlową ulicą o ograniczonym ruchu samochodowym, prowadzącą przez osiedle z bloków z tzw. "wielkiej płyty". Przed II wojną światową wyglądała zupełnie inaczej i dominowała w niej typowa dla Berlina, kamieniczna zabudowa, kursowały również po niej tramwaje. Zniszczenia wojenne były jednak tak duże, że zdecydowano się na odbudowę w zupełnie innym, typowym dla NRD stylu. Przez kilkadziesiąt lat ulica była podzielona na dwie części, gdyż jej część znajdowała się za murem, w zachodniej części miasta.

Pchli targ i ogród społeczny

Jednym z charakterystycznych elementów Swinemünder Straße jest pchli targ odbywający się tutaj w każdą niedzielę. Uwagę zwraca również duży ogród społeczny, w którym mieszkańcy mogą uprawiać warzywa. W okresie jesienno-zimowym niewiele się w nim dzieje, jednak w cieplejszych miesiącach z pewnością jest tu co podziwiać.

Swinemünder Brücke, czyli wiadukt za milion, który grał w filmach

Jednak najbardziej charakterystycznym i najbardziej znanym obiektem na Swinemünder Straße jest okazały zabytkowy wiadukt nad torami kolejowymi. Co ciekawe, nosi on taką samą nazwę jak ulica, czyli Swinemünder Brücke. Prawie 230 metrowy, stalowy wiadukt drogowy o konstrukcji kratowej został zbudowany w latach 1902-1905 według planów architekta Bruno Möhringa i inżyniera Friedricha Krause. Ponieważ był dotychczas najdroższym i największym w Berlinie, wkrótce zaczęto go potocznie nazywać Mostem Miliona, m.in. ze względu na koszt budowy, wynoszący milion marek niemieckich.

Wiadukt został zniszczony podczas wojny i odbudowany w 1954 roku, jednak już bez bogatych zdobień, które miała pierwotna konstrukcja.

Most Świnoujski jest również często odwiedzany przez ekipy filmowe. Ze względu na podobny wygląd, Swinemünder Brücke grał przejście graniczne między wschodnim i zachodnim Berlinem znajdujące się całkiem niedaleko, na Bornholmer Straße. Wiadukt był również filmowym mostem Glienicke, łączącym Berlin z Poczdamem. Kręcono na nim m.in. sceny z filmów "Cud Berlina" ("Das Wunder von Berlin") z 2008 r. czy "Bornholmer Straße" z 2014 r.

Czy warto zobaczyć ulicę Świnoujską w Berlinie?

Czy warto odwiedzić Swinemünder Straße? Z pewnością nie jest to atrakcja turystyczna na miarę Bramy Brandenburskiej czy Bundestagu, jednak wysiadając z pociągu na stacji Gesundbrunnen warto poświęcić chociaż pół godziny na spacer tą ulicą i poznanie Berlina z nieco innej, mniej "turystycznej" strony. Z pewnością zainteresuje ona osoby, które stronią od "mainstreamowych" atrakcji, które znajdują się w każdym przewodniku turystycznym i lubią "zgubić się" w wielkim mieście, by odkryć w nim coś nowego i zupełnie innego, czego "typowy turysta" z pewnością podczas swoich wypraw nie znajdzie.

