To przyrodniczy skarb!

Najbardziej tajemniczy las w Polsce. To unikat w skali świata! Oto, co skrywa

W niedalekim sąsiedztwie elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie pod Gryfinem, znajduje się miejsce, które ze względu na swój unikatowy charakter znane jest nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. To słynny Krzywy Las, o którym krążą liczne legendy. To magiczne miejsce zostało na nowo zagospodarowane. Prowadzone są również działania, by przetrwało dla przyszłych pokoleń.