Na tym cmentarzu wieje pustką. Mieszkańcy nie chcą tutaj chować swoich bliskich

Cmentarz Zachodni w Szczecinie

Nowa nekropolia na Gumieńcach, tuż przy granicy Szczecina, została oddana do użytku w 2013 roku, gdy na Cmentarzu Centralnym zaczynało brakować miejsc na kolejne pochówki. To zaledwie część większej całości, która ma zostać zrealizowana w przyszłości. Obecnie Cmentarz Zachodni zajmuje powierzchnię 17 hektarów, docelowo, po rozbudowie ma osiągnąć 60 hektarów.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Cmentarz przy ul. Bronowickiej w Szczecinie

Szokujące statystyki

Mimo, iż miejsca na nowe pochówki nie brakuje, mieszkańcy Szczecina niechętnie decydują się na pochowanie swoich bliskich na nowym cmentarzu. Potwierdzają to statystyki udostępnione na prośbę radnej Agnieszki Kurzawy, która wystosowała w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta. Liczby nie napawają optymizmem.

W 2023 roku na "starym" Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pochowano 3935 osób. Natomiast jeżeli chodzi o Cmentarz Zachodni było ich zdecydowanie mniej, bo zaledwie 288. W latach wcześniejszych różnica była jeszcze większa. W 2022 roku na Cmentarzu Centralnym dokonano 4755 pochówku, natomiast na Cmentarzu Zachodnim 295. W 2021 roku ten stosunek wynosił 5051 do 309, a w 2020 r. 4376 do 216.

Dlaczego mieszkańcy nie chcą chować bliskich na Cmentarzu Zachodnim?

Co sprawia, że nowa nekropolia cieszy się mniejszym zainteresowaniem? Być może wpływ na tę sytuację mają kontrowersje, które miały miejsce wokół budowy cmentarza przy ul. Bronowickiej. W wielu miejscach na jego terenie gleba nie nadawała się na pochówki - była gliniasta i nieprzepuszczalna, co powodowało miejscowe podtopienia. W atmosferze skandalu powstawała również pierwsza kaplica na Cmentarzu Zachodnim, której budowę wstrzymano ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną (do dnia dzisiejszego istnieją jej pozostałości). Dopiero w ostatnich latach powstała zupełnie nowa kaplica. Dla wielu mieszkańców kłopotliwy może okazać się również dojazd do nowej nekropolii. Znajduje się ona na obrzeżach miasta i dojeżdża do niej tylko jedna linia autobusowa - w przeciwieństwie do Cmentarza Centralnego, który znajduje się bliżej centrum i jest zdecydowanie lepiej skomunikowany z innymi częściami miasta.

Co wiesz o Cmentarzu Centralnym w Szczecinie? Pytanie 1 z 10 Cmentarz Centralny w Szczecinie powstał w latach: 1874-1879 1899-1900 1945-1947 Dalej