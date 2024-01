Na tym bilecie już pociągiem nie pojedziesz. Nagła zmiana po kilku latach

Zrzucili ubrania i wskoczyli do lodowatej wody. Szczecińskie morsy powitały 2024 rok

Możliwość podróżowania pociągami Polregio na podstawie okresowych biletów ZDiTM, czyli popularnych "sieciówek", istniała od kilku lat i była dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla osób przemieszczających się między centrum Szczecina i Prawobrzeżem. W ciągu kilkunastu minut można było dotrzeć do Zdunowa, Dąbia lub Podjuch, unikając długiej podróży tramwajem i autobusem. Szybkie przejazdy pociągami regionalnymi były też dużym ułatwieniem podczas inwestycji drogowych na Międzyodrzu czy w Podjuchach. Wynikało to z umowy między ZDiTM i Polregio, która umożliwiała taką formę transportu. Wystarczyło mieć ważną "sieciówkę" na wszystkie linie. Dla wielu była to również namiastka "rodzącej się w bólach" Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Niestety wszystko wskazuje na to, że umowa między przewoźnikami nie została przedłużona. Wiele osób przekonało się o tym dopiero podczas kontroli biletów w pociągach w pierwszych dniach 2024 roku, gdyż ani na stronie internetowej ZDiTM, ani Polregio nie pojawiła się żadna informacja na ten temat.

Kiedy znów będzie można skorzystać z tego udogodnienia? Najprawdopodobniej dopiero po uruchomieniu SKM, gdy zostanie wprowadzona jedna taryfa na przejazdy tramwajami, pociągami i autobusami. Kiedy to nastąpi? Trudno powiedzieć, gdyż inwestycja jest bardzo opóźniona i wciąż napotyka na różne przeszkody. Od 2 stycznia zwiększyła się częstotliwość kursowania pociągów jedynie na trasie między Szczecinem i Goleniowem. Samorządy Stargardu i Gryfina wciąż nie dogadały się w kwestii dofinansowania przejazdów, a trasa do Polic wciąż jest w budowie, a jej uruchomienie planowane jest nie wcześniej niż w 2025 roku.

