Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 10 marca. Opiekunowie Kaśki zauważyli, że poziom wody w akwarium litrów bardzo się obniżył.

- Pracownicy zobaczyli, że wokół akwarium jest mokro - mówi "Super Expressowi" Małgorzata Płońska-Nagaba z Muzeum Rybołóstwa w Świnoujściu.

Okazało się, że pękła jedna z szyb, powodując przeciek.

- To musiało się stać nad ranem. Kwestia dwóch godzin i wody by już nie było - dodaje przedstawicielka muzeum.

Natychmiast rozpoczęto działania mające na celu ratowanie ryby-seniorki.

Na początku pirania trafiła do innego akwarium, jednak było ono za małe, by mogła pozostać w nim na dłużej.

- Nie przeżyłaby w nim - podkreśla Małgorzata Płońska-Nagaba.

Natychmiast rozpoczęto poszukiwania lepszego, bezpieczniejszego lokum.

Z pomocą przyszli strażacy, którzy dostarczyli 1000-litrowy zbiornik typu mauser, do którego przepompowano wodę z przeciekającego akwarium i umieszczono w nim rybę. Sędziwa Kasia trochę odchorowała tę awarię.

- Jest jej bardzo smutno. Nie chce pływać, nie ma też apetytu - dodaje Małgorzata Płońska-Nagaba. - Kasia jest jak członek rodziny. Spędziłyśmy przy niej z koleżanką całą noc, czuwając czy nic się z nią złego nie dzieje.

Obecnie trwają starania o jak najszybsze zainstalowanie nowego akwarium dla najstarszej piranii w Polsce. Tego trudnego zadania podjęła się firma z centralnej Polski. Kasia otrzyma na swoje 40. urodziny nowe, większe akwarium, które będzie miało pojemność aż 4 tysięcy litrów. Ze względu na dużą pojemność, szyby muszą być bardzo grube, a klejenie solidne i trwałe. Akwarium będzie składane na miejscu, w siedzibie muzeum. Koszt jego wykonania to ponad 20 tysięcy złotych. Sfinansuje go urząd miasta. Zanim Kasia trafi do nowego domu, minie co najmniej kilkanaście dni.

- Wykonawcy wiedzą, że sprawa jest pilna i zapewniają, że będą robić wszystko, by złożyć je jak najszybciej - dodaje przedstawicielka muzeum. Pirania Kasia to przedstawicielka gatunku paku czarnopłetwy, który występuje w naturze w słodkowodnych akwenach Ameryki Południowej, gdzie poławiany jest w celach konsumpcyjnych. Dorasta do ponad metra długości i może osiągnąć wagę nawet 40 kilogramów. Żyje ponad 40 lat, a niektóre osobniki mogą osiągnąć wiek ponad 60 lat.