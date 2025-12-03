Na dworcu w Szczecinie zgasły światła i włączył się alarm! Wiadomo, co się stało

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-12-03 20:40

Idiotyczny żart dwóch mężczyzn - po prostu to było przyczyną niepokojących zdarzeń, do których doszło 26 listopada na głównym dworcu kolejowym w Szczecinie. Jak informuje prokuratura okręgowa, dwaj mężczyźni w wieku 19 i 31 lat wyłączyli dopływ energii do części dworca Szczecin Główny, a potem uruchomili alarm przeciwpożarowy. Za wszczęcie fałszywego alarmu grozi im od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Szczecin Główny

i

Autor: Paula Dąbrowska

Dwóch mężczyzn w wieku 19 i 31 lat wywołało fałszywy alarm na dworcu Szczecin Główny

Chcieli postraszyć ludzi, teraz będą mieli kłopoty przez swój głupi żart. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów dwóm mężczyznom w wieku 19 i 31 lat, którzy na dworcu kolejowym Szczecin Główny celowo wyłączyli dopływ energii elektrycznej do części obiektu, a następnie uruchomili alarm przeciwpożarowy. Według śledczych w momencie zdarzenia nie było żadnego realnego zagrożenia, a działania miały wywołać fałszywe przekonanie o niebezpieczeństwie. Do incydentu doszło 26 listopada. Jak wynika z komunikatu, dwaj mężczyźni najpierw doprowadzili do odcięcia zasilania w „części obszaru dworca”, po czym uruchomili alarm przeciwpożarowy. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda wyjaśniła, że zachowanie podejrzanych miało na celu wywołanie alarmu i przekonania, że na terenie dworca dzieje się coś niebezpiecznego – mimo że w rzeczywistości nie istniało żadne realne zagrożenie.

ZOBACZ TEŻ: Brutalny napad na dworcu w Szczecinie. Dwóch mężczyzn pobiło i okradło 34-latka

"Ustalono, że zachowanie podejrzanych mężczyzn nie stanowiło działań dywersyjnych ani przestępstwa o charakterze terrorystycznym"

W rozmowie z PAP prok. Szozda potwierdziła, że zatrzymani mają 19 i 31 lat. Po przewiezieniu ich do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście wykonano z nimi czynności procesowe i przedstawiono zarzuty z art. 224a §1 kodeksu karnego, czyli wywołania fałszywego alarmu. Za to przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zaznaczyła, że działania mężczyzn spowodowały uruchomienie procedur i podjęcie interwencji przez służby, w tym policję. W praktyce oznacza to angażowanie sił i środków, które w tym czasie mogłyby być potrzebne gdzie indziej. Śledczy odnieśli się również do najpoważniejszych spekulacji, które przy podobnych incydentach pojawiają się niemal automatycznie. Prokuratura podkreśliła, że zatrzymani nie planowali dywersji. – Ustalono, że zachowanie podejrzanych mężczyzn nie stanowiło działań dywersyjnych ani przestępstwa o charakterze terrorystycznym – przekazała prok. Julia Szozda. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze: dozór policji oraz zakaz zbliżania się do dworca Szczecin Główny. 

Super Express Google News
Sonda
Lubisz podróżować pociągiem?
Jak nazywa się ten szczeciński budynek?
Pytanie 1 z 10
Przy którym charakterystycznym placu położony jest budynek Pazim?
Parkingowiec w centrum Szczecina świeci pustkami
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FAŁSZYWY ALARM
SZCZECIN GŁÓWNY