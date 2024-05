Morskie Centrum Nauki w Szczecinie ma już rok. Wyjątkowa iluminacja na urodziny

To, co zobaczyłem w Niemczech zachwyci każdego! Świetna i tania propozycja na weekend

Co znajdziemy w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie?

Dokładnie rok temu, po kilku latach budowy, 27 maja 2023 r. Morskie Centrum Nauki zostało otwarte. Ekspozycja MCN składa się z wystawy stałej, wystawy czasowej i planetarium ze sferyczną salą kinową.

Wystawa stała podzielona jest na pięć wystaw tematycznych, na których znajdziemy w większości interaktywne eksponaty. Są tutaj także liczne pamiątki związane z morzem, m.in. słynny kajak "Olo", którym Aleksander Doba pokonał trzykrotnie Atlantyk czy łódka "Show Must Go On", na której Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar zdobyły srebro igrzysk olimpijskich w Tokio. Łącznie na wystawie stałej dostępnych jest ponad 200 interaktywnych eksponatów, m.in. żaglówka, w której można nauczyć się halsowania, różne rodzaje żagli, bocianie gniazdo, makieta polskiego batyskafu Meduza II, fragment burty statku, o którą można rozbić butelkę wzorowaną na butelce szampana, zostając matką chrzestną jednostki. Jest także poruszająca się makieta kambuza, w której zadaniem jest "ugotować obiad" dla załogi czy pokład statku, który należy umyć.

W Morskim Centrum Nauki mieści się również planetarium, czyli ogromna betonowa "lewitująca" kula, w której odbywają będą pokazy związane m.in. z astronomią, fizyką, chemią i biologią. Na dachu znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę miasta.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Podziwiaj panoramę Szczecina za darmo z tarasu Morskiego Centrum Nauki

i Autor: Grzegorz Kluczyński Otwarcie Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie

Frekwencyjny sukces

Pierwszy rok działalności Morskiego Centrum Nauki okazał się prawdziwym sukcesem. Przed otwarciem zakładano, że rocznie wystawy w gmachu na Łasztowni będzie odwiedzać około 150 tysięcy osób. Tymczasem tylko w pierwszym roku działalności MCN odwiedziło 220 tysięcy osób.

Mimo nieco innej tematyki, Morskie Centrum Nauki przez wielu porównywane jest z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jest też chętnie odwiedzane przez znane osoby i internetowych influencerów. Jak mówią przedstawiciele MCN, jest to drugie najpopularniejsze centrum nauki w Polsce w serwisie YouTube..

Budowla, która budzi emocje

Budynek w kształcie kadłuba statku jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów szczecińskiej Łasztowni. Jego forma od samego początku budziła spore zainteresowanie i wiele emocji. Burzliwą dyskusję wywołała m.in.elewacja wykonana z kolorowych paneli przykrytych antracytową siatką. Sam kształt budynku również nie pozostaje obojętny. Części odbiorców podoba się jego niebanalna forma, inni krytykują ją i zarzucają, że nie pasuje do historycznej zabudowy Łasztowni. Jeszcze inni skarżą się, że budynek MCN zasłania widok na Wały Chrobrego z Trasy Zamkowej.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Morskie Centrum Nauki w Szczecinie

Efektowna iluminacja na pierwsze urodziny MCN

Przy specjalnych okazjach, po zmierzchu, fasada Morskiego Centrum Nauki podświetlana jest w różnych kolorach. Taką okazją były również pierwsze urodziny MCN. W niedzielę wieczorem mieszkańcy spacerujący po bulwarach mogli podziwiać efektowny pokaz świateł i kolorów.

Budowa Morskiego Centrum Nauki trwała ponad trzy lata. Koszt inwestycji to 162 miliony złotych, z czego 85 procent pochodziło z funduszy unijnych.