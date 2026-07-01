Mobilne bilety po nowemu. Nie zeskanujesz kodu QR, grozi ci mandat!

Kupujesz wcześniej, aktywujesz w pojeździe

Do tej pory pasażerowie kupujący bilety w aplikacjach mogli je kasować w dowolnym momencie. Od 1 lipca to się zmienia. Bilet można kupić z wyprzedzeniem, ale aktywacja musi nastąpić już po wejściu do pojazdu. W aplikacji trzeba otworzyć zakupiony bilet i zeskanować kod QR umieszczony w autobusie lub tramwaju. Alternatywnie można wpisać ręcznie numer taborowy pojazdu.

ZDiTM zapewnia, że naklejki z kodami QR umieszczono w widocznych miejscach: nad drzwiami, naprzeciwko wejścia oraz w innych dostępnych punktach. Nowe zasady nie dotyczą biletów okresowych.

Kontrolerzy zablokują aktywację podczas kontroli

To jedna z najważniejszych zmian. Gdy tylko kontrolerzy rozpoczną kontrolę biletów, system automatycznie zablokuje możliwość zakupu i aktywacji biletu w danym pojeździe. Oznacza to koniec z próbami „ratowania się” szybkim kliknięciem w aplikacji.

Co więcej, wpisanie numeru taborowego innego niż ten, którym pasażer faktycznie jedzie, będzie widoczne dla kontrolerów. Taka próba obejścia systemu ma kończyć się mandatem.

Pasażerowie krytykują, ale system działa w innych miastach

Pierwotnie system miał zacząć działać od kwietnia. Od samego początku w sieci pojawiały się głosy krytyki. Mieszkańcy obawiali się chaosu, problemów z aplikacjami i dodatkowego zamieszania przy wejściu do pojazdu. Niektórzy twierdzili, że to utrudnianie życia uczciwym pasażerom.

Podobne rozwiązania od lat funkcjonują jednak w Warszawie, Krakowie i innych dużych miastach. Osoby, które korzystają z takich systemów, przekonują, że po krótkim przyzwyczajeniu aktywacja biletu jest szybka i bezproblemowa.

Cel: ograniczyć jazdę na gapę

Nowe zasady mają przede wszystkim ukrócić jazdę bez biletu. Kupowanie biletu „na zapas” i aktywowanie go dopiero w pojeździe ma sprawić, że gapowicze nie będą mogli uniknąć mandatu szybkim kliknięciem w telefon.

Pierwsze obawy pasażerów są zrozumiałe, ale jeśli system sprawdzi się tak jak w innych miastach, szczecinianie szybko mogą uznać go za standardowy element podróży komunikacją miejską.

5

Sonda Jak oceniasz szczecińską komunikację miejską? Dobrze Źle Nie mam zdania