Młoda kobieta chciała wyskoczyć z czwartego piętra. Dramat w Szczecinie w świąteczny wieczór

Do zdarzenia doszło w świąteczną niedzielę, 25 grudnia. Krótko przed godziną 23:00 policjanci z komisariatu w Szczecinie Dąbiu zostali wezwani na interwencję w związku z awanturowaniem się młodej kobiety. Po dotarciu na miejsce zastali kobietę, siedzącą na parapecie mieszkania, znajdującego się na czwartym piętrze. Kobieta groziła, że skoczy.

Do pomocy została wezwana również załoga pogotowia ratunkowego i straż pożarna. Znajdujący się na miejscu policjanci podjęli próbę nakłonienia desperatki do odejścia od zamiarów. Kobieta jednak nie chciała podejmować jakiejkolwiek dyskusji. W pewnym momencie jeden z policjantów wykorzystał sytuację i fakt, że drzwi mieszkania kobiety były otwarte i wbiegł do środka, bezpiecznie wciągając ją do środka.

Dynamiczne działanie oraz stanowczość podjętych przez policjanta działań przyczyniły się do uratowania życia kobiety i uniknięcia tragedii.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

