Miliony na ośrodek jeździecki. To będzie najnowocześniejszy obiekt w regionie

Ponad 11 mln zł z ministerstwa sportu

W poniedziałek, 2 listopada, Akademicki Ośrodek Jeździecki ZUT odwiedził wiceminister sportu Piotr Borys, który przekazał władzom uczelni decyzję o przyznaniu ponad 11,3 mln zł dofinansowania na rozbudowę i modernizację obiektu.

Jak podkreślał przedstawiciel resortu, jest to jedna z największych dotacji przyznanych w ramach programu rozwoju akademickiej infrastruktury sportowej. Według niego szczeciński ośrodek ma stać się miejscem łączącym funkcje sportowe, rekreacyjne, dydaktyczne i badawcze.

Wiceminister zaznaczył również, że z obiektu będą korzystać nie tylko studenci, ale także zawodnicy wyczynowi reprezentujący Polskę na najważniejszych imprezach sportowych, w tym igrzyskach olimpijskich.

Kryta ujeżdżalnia, boksy i hipoterapia przez cały rok

Rektor ZUT prof. Arkadiusz Terman poinformował, że całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 33 mln zł. Najważniejszym elementem przedsięwzięcia będzie budowa nowoczesnej krytej ujeżdżalni wyposażonej w 30 boksów dla koni.

W ramach projektu powstaną także pomieszczenia zabiegowe, myjnia dla koni, solarium, boks dla klaczy ze źrebięciem, nowa karuzela treningowa, silos na paszę oraz niezbędne instalacje techniczne. Zaplanowano również budowę nowych pomieszczeń dydaktycznych, zaplecza socjalnego oraz parkingu.

Po zakończeniu prac obiekt będzie przystosowany do organizacji zawodów sportowych, zajęć rekreacyjnych oraz całorocznej hipoterapii.

Inwestycja ma być gotowa za dwa lata

Według władz uczelni budowa i przebudowa ośrodka mają zakończyć się w ciągu dwóch lat.

Znaczącą część środków na realizację projektu zapewniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Już w październiku uczelnia informowała o przyznaniu dotacji w wysokości 16,65 mln zł. Łącznie oba ministerstwa przekazały na przedsięwzięcie blisko 28 mln zł.

Najnowocześniejszy ośrodek jeździecki na Pomorzu Zachodnim?

Podczas wizyty na Osowie inwestycję chwalili również przedstawiciele środowiska jeździeckiego. Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Tomasz Siergiej ocenił, że po zakończeniu prac powstanie najnowocześniejszy na Pomorzu Zachodnim obiekt przeznaczony do uprawiania jeździectwa.

Jego zdaniem centrum będzie mogło organizować zawody każdej rangi, od regionalnych i krajowych po imprezy międzynarodowe. To nawiązanie do tradycji szczecińskiego jeździectwa. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku miasto było gospodarzem prestiżowych zawodów, a ośrodek na Osowie uchodził wówczas za jeden z najnowocześniejszych w kraju.

Ośrodek już wcześniej przeszedł modernizację

To nie pierwsze inwestycje realizowane w Akademickim Ośrodku Jeździeckim. W latach 2023-2024 zmodernizowano otwartą ujeżdżalnię. Obiekt zyskał specjalistyczną sprężystą nawierzchnię, system automatycznego nawadniania i kontroli wilgotności podłoża, nowe oświetlenie oraz budkę sędziowską. Odnowiono również pobliski staw.

Koszt tych prac wyniósł około 8 mln zł. Teraz ośrodek czeka znacznie większa przebudowa, która może przywrócić Szczecinowi ważne miejsce na mapie polskiego i międzynarodowego jeździectwa.

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