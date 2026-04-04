Konna święconka na Osowie znów zachwyciła! Szczecinianie tłumnie ruszyli do ośrodka ZUT

Wieloletnia tradycja

Wielka Sobota to czas święcenia pokarmów na stół wielkanocny. Ten zwyczaj odbywa się najczęściej w kościołach, jednak w Szczecinie, od wielu lat tradycyjnej święconce, jednak w Szczecinie towarzyszy mu specjalna oprawa. W Akademickim Ośrodku Jeździeckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego święcenie pokarmów odbywa się z udziałem koni.

Jeźdźcy w siodle, koszyczki w dłoniach

Tradycyjnie najwięcej uwagi przyciągnęli jeźdźcy, którzy przybyli na święcenie pokarmów konno. W świątecznym korowodzie pojawiło się kilkanaście koni, część z nich udekorowana wstążkami i świątecznymi akcentami. Jeźdźcy trzymali w dłoniach koszyczki z wielkanocnymi potrawami, a widzowie robili im zdjęcia i nagrywali filmy.

Rodzinna atmosfera i wielkanocny klimat

Wydarzeniu towarzyszyła wyjątkowa świąteczna atmosfera i wiosenna pogoda. Wielu mieszkańców podkreślało, że konna święconka stała się dla nich stałym punktem wielkanocnego weekendu.

Obrzędu błogosławieństwa wielkanocnych pokarmów dokonał proboszcz tutejszej parafii Matki Bożej Bolesnej, ks. Robert Masalski.

Atrakcje dla najmłodszych

Dla dzieci szczególną atrakcją była możliwość zajrzenia do stajni. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja, by zobaczyć konie z tak bliska, pogłaskać i nakarmić marchewką lub jabłkiem.

Święconka, która łączy tradycję z pasją

Choć wydarzenie miało religijny charakter, przyciągnęło również osoby, które po prostu kochają konie i chcą spędzić czas w wyjątkowym otoczeniu. Ośrodek jeździecki ZUT ponownie stał się miejscem spotkań mieszkańców, pasjonatów jeździectwa i rodzin szukających nietypowej formy świętowania Wielkanocy.

Quiz wiedzy o Wielkanocy Pytanie 1 z 10 Barwione na różne kolory jajka to: pisanki kraszanki malowanki Następne pytanie