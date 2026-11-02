Pościg w centrum miasta. Po zatrzymaniu cała prawda wyszła na jaw

Nie zatrzymał się do kontroli

Do zdarzenia doszło podczas działań policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Szczecin Pogodno. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać do kontroli samochód osobowy, jednak kierujący zlekceważył wydawane polecenia i zamiast zatrzymać pojazd, kontynuował jazdę.

Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg. Jego trasa prowadziła głównymi ulicami Szczecina i mogła stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Pościg zakończył się zatrzymaniem

Do działań włączyli się także funkcjonariusze Wydziału Prewencji oraz Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dzięki skoordynowanej akcji udało się zatrzymać pojazd i zakończyć niebezpieczną jazdę.

W samochodzie znajdowało się dwóch mężczyzn - kierowca oraz pasażer.

Lista przewinień była długa

Szybko okazało się, że zatrzymany miał wiele powodów, by unikać kontroli. Policjanci ustalili, że samochód nie był dopuszczony do ruchu, a kierowca nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

To jednak nie wszystko. Badanie wykazało, że mężczyzna prowadził auto pod wpływem środków odurzających. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli w pojeździe susz roślinny. Badania potwierdziły, że była to marihuana.

Usłyszał zarzuty

Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie między innymi zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających oraz nielegalnego posiadania narkotyków.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Policja przypomina, że ignorowanie poleceń funkcjonariuszy podczas kontroli drogowej nie pozwala uniknąć odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie - często prowadzi do jeszcze poważniejszych konsekwencji prawnych.

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