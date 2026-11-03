Stracili dach nad głową, tutaj mogą znaleźć schronienie. Rusza pogotowie dla osób w kryzysie bezdomności

Rusza akcja ratowania życia przed mrozem

Pogotowie Zimowe jest coroczną akcją koordynowaną przez Centrum Usług Społecznych w Szczecinie. W najbliższych miesiącach pracownicy socjalni, strażnicy miejscy oraz policjanci będą kontrolować pustostany, altanki ogrodowe, opuszczone budynki i inne miejsca, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Ich zadaniem będzie informowanie o możliwościach uzyskania schronienia oraz reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Dla osób szukających bezpiecznego miejsca na zimę przygotowano łącznie 371 miejsc. Najwięcej znajduje się w schroniskach, które działają przez całą dobę i oferują nie tylko dach nad głową, ale także posiłki, możliwość wymiany odzieży czy skorzystania z pralni.

Bezdomność to nie tylko problem uzależnień

Eksperci od lat podkreślają, że bezdomność nie jest wyłącznie skutkiem alkoholizmu czy „złego prowadzenia się”. Dane z badań prowadzonych przez szczeciński CUS pokazują, że do utraty dachu nad głową często prowadzą również eksmisje, zadłużenie, bezrobocie, konflikty rodzinne, rozpad związków czy inne trudne zdarzenia losowe.

Wiele osób trafiających do placówek pomocowych to ludzie, którzy znaleźli się w kryzysie po serii niekorzystnych wydarzeń życiowych, a nie wyłącznie z powodu uzależnień.

Skala problemu w Szczecinie

Zjawisko bezdomności w Szczecinie pozostaje poważnym wyzwaniem. Podczas ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w marcu 2026 roku na terenie miasta odnotowano 872 osoby w kryzysie bezdomności. Dwa lata wcześniej było ich 841. Większość stanowią mężczyźni, a największą grupę tworzą osoby po 60. roku życia.

Jak wynika z danych CUS, coraz częściej są to osoby starsze, wymagające nie tylko schronienia i posiłku, ale również wsparcia opiekuńczego oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby w kryzysie bezdomności, które będą szukały schronienia podczas zimowych miesięcy, mogą skorzystać z kilku placówek działających w Szczecinie i okolicach. Do dyspozycji pozostają całodobowe schroniska, noclegownie oraz ogrzewalnia. Wśród największych placówek są Schronisko „Feniks” przy ul. Zamkniętej 5 (50 miejsc), Schronisko dla Mężczyzn prowadzone przez Caritas przy ul. Strzałowskiej 24 (25 miejsc) oraz tymczasowo przy ul. Fabrycznej 12 w Policach (40 miejsc). Kobiety i matki z dziećmi mogą znaleźć schronienie w placówce Caritas przy ul. Piasecznej 4 (25 miejsc), a osoby wymagające dodatkowej opieki w schronisku Stowarzyszenia „Złoty Wiek” przy ul. Hryniewieckiego 9 wraz z filią w Podgrodziu (105 miejsc).

Nocleg można także uzyskać w noclegowniach: przy ul. Zamkniętej 5 (45 miejsc), w placówkach Caritas przy ul. Racibora 62 (20 miejsc) i ul. Fabrycznej 12 w Policach (10 miejsc) oraz w noclegowni Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Tczewskiej 32 (34 miejsca). Dla osób potrzebujących natychmiastowego schronienia przez całą dobę dostępna jest również ogrzewalnia w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23, gdzie przygotowano 17 miejsc.

Jak dostać się do schroniska?

Aby otrzymać miejsce w schronisku, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz podpisanie kontraktu socjalnego. Placówki wymagają również przestrzegania regulaminu, który zakłada między innymi zachowanie trzeźwości podczas pobytu. Schroniska przeznaczone są dla osób gotowych do współpracy z pracownikami socjalnymi i podjęcia działań zmierzających do wyjścia z kryzysu bezdomności.

W przypadku noclegowni procedury są prostsze. Nie jest wymagane skierowanie ani decyzja administracyjna. Placówki działają od godz. 18 do 8 rano, zapewniając nocleg, możliwość kąpieli, wymiany odzieży i ciepły posiłek.

Każdy może pomóc

Służby apelują do mieszkańców, by w okresie jesienno-zimowym nie pozostawali obojętni na los osób śpiących na ulicach, w pustostanach czy na działkach. Jeden telefon do straży miejskiej, policji lub służb socjalnych może uratować komuś życie. W czasie mrozów wychłodzenie organizmu stanowi śmiertelne zagrożenie, szczególnie dla osób starszych i osłabionych.

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