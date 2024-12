Świąteczny przejazd

Mikołaje na rowerach przejechały ulicami miasta. To już szczecińska tradycja

Dla prawdziwych rowerzystów nie ma złej pogody. Wprawdzie nie sypnęło śniegiem jak w ubiegłym roku, jednak chłód i typowo jesienna aura nie zachęcała do przejażdżki jednośladem. Mimo to najwięksi maniacy dwóch kółek spotkali się w mikołajkowy wieczór na placu Solidarności w Szczecinie, by w świątecznych nastrojach i odpowiednich do okazji strojach, przejechać ulicami miasta.