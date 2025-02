Dwa lata i tyle różnic. To powstało w miejscu koszmarnej pętli na Krzekowie, która pamiętała czasy PRL

Z najnowszych danych NBP wynika, że na rynku wtórnym w IV kw. 2024 r. spadki pojawiły się aż w 10 z 17 badanych miast. Z kolei z naszych danych o cenach ofertowych w styczniu wynika, że w porównaniu z październikiem spadki wystąpiły aż w 12 z 17 miast. Z raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że były one jednak zbyt małe, aby przywrócić „normalną” dostępność mieszkań. W przypadku pary z dochodem wynoszącym po 80 procent średniego wynagrodzenia rata pochłania 45 procent dochodu. Powrót do normalności, czyli udziału na poziomie około 31 procent, wymagałby znacznie mocniejszych obniżek lub spadku oprocentowania kredytów hipotecznych do około 4 procent. W tym kontekście wydaje się, że założenia programu „Pierwsze klucze” zostały dobrze przygotowane.

Mieszkania "z drugiej ręki" najbardziej staniały w Szczecinie

Według przedstawionych przez serwisy Rankomat.pl i Rentier.io najnowszych danych NBP, które pokazują ceny ofertowe i transakcyjne w IV kwartału 2024 r., obniżki szczególnie powszechne były na rynku wtórnym. Spadki w porównaniu z III kwartałem 2024 r. odnotowano w 8 z 17 miast. Najmocniej staniały mieszkania w Szczecinie (-7,2 proc.) i Warszawie (-6,2 proc.). Jeszcze więcej spadków odnotowano w cenach ofertowych – mieszkania potaniały w 10 z 17 miast. Te zmiany w ofertach będą miały wpływ na ceny transakcyjne w I kwartale 2025 r., ponieważ kupujący na rynku wtórnym zwykle potrzebują 1–2 miesięcy na uzyskanie kredytu hipotecznego.

Nowe mieszkania wciąż drogie

Z kolei na rynku pierwotnym spadków jest znacznie mniej. Jeśli chodzi o ceny transakcyjne, to niższe niż w III kw. 2024 r. pojawiły się tylko w 4 z 17 miast. Najmocniej spadły we Wrocławiu (-4 procent) i Krakowie (-3 procent). W cenach ofertowych spadki odnotowano w 5 z 17 badanych miast. W Szczecinie ceny mieszkań na rynku pierwotnym, w tym przypadku wzrosły o 1,9 procenta. Za metr kwadratowy trzeba tutaj zapłacić średnio 11 987 zł.

Źródło: Rankomat.pl, Rentier.io

