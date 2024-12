Obwodnica gotowa

Mieszkańcy czekali na ten moment całe dekady. Tranzyt w końcu znika z Gryfina

Z ulgą mogą odetchnąć wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Z ulic miasta w końcu zniknie tranzyt, co sprawi, że stanie się bezpieczniej, a kierowcy będą mogli komfortowo je ominąć i sporo zaoszczędzić na czasie. We wtorek, 17 grudnia oddano do użytku obwodnicę Gryfina (woj. zachodniopomorskie).