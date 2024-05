Michał zginął w drodze na mecz. Rodzina 17-latka podjęła wzruszającą decyzję

17-letni piłkarz zginął w drodze na mecz. Jego rodzina podjęła niezwykle ważną decyzję

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, 4 maja, na trasie Kiepino-Brojce (woj. zachodniopomorskie). 17-letni Michał jechał na rowerze, by zagrać swój kolejny mecz. Niestety, młody futbolista nigdy na niego nie dotarł. Na prostym odcinku drogi uderzył w niego 19-letni kierowca BMW. Michał został natychmiast przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Niestety, mimo walki lekarzy o jego życie, 17-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. 19-letni kierowca BMW trafił do tymczasowego aresztu.

- Sprawca, lat 19, został zatrzymany. Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie. Śledztwo toczy się w kierunku art. 177§2 kk. Aktualnie trwają dalsze czynności procesowe zmierzające do zebrania pełnego materiału dowodowego – przekazał w rozmowie z SuperPortalem24 prokurator Piotr Wieczorkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

17-letni Michał był piłkarzem pomorskich klubów, a także strażakiem ochotnikiem w OSP Kiełpino. Lokalna społeczność nie może pogodzić się z jego śmiercią. W mediach społecznościowych pożegnali go m.in. członkowie Arkonii Szczecin, w której grał. Klub ujawnił także, że rodzice Michała zdobyli się na niezwykle wzruszający gest - postanowili oddać jego organy, by uratować życie innych osób.

- Powołany do nieba. Z ogromnym bólem Informujemy, że do kadry Niebios został nagle powołany młody piłkarz. Piłkarz, który reprezentował godnie barwy klubów Wybrzeże Rewalskie Rewal, Arkonia Szczecin i Świt Szczecin. Odszedł na inne boiska po tragicznym wypadku, odszedł po niesamowitej walce. Michała już z nami nie ma, ale po heroicznej decyzji jego Rodziny został zakwalifikowany jako dawca organów. Dzięki temu jest w stanie pomóc innym ludziom wygrywać z ich z ciężkimi chorobami. Ta świadoma aczkolwiek obciążona ogromnym bólem postawa może dać kilku osobom nowe życie. Powołanie do Nieba czeka każdego z nas, więc na pewno się jeszcze spotkamy Michał, a Ty już zawsze będziesz tam bohaterem! Cała społeczność Arkonii składa Rodzinie i najbliższym ogromne kondolencje, a Państwa decyzja jest cudowna, bo zawsze cudowne jest pomaganie i ratowanie innych ludzi - napisał w mediach społecznościowych klub sportowy Arkonia Szczecin.

