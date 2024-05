We wsi nad Zalewem Szczecińskim pojawiły się wilki. Zasmakowała im kocia karma!

Badanie techniczne pojazdu polega na sprawdzeniu czy samochód spełnia wszelkie normy i można bezpiecznie się nim poruszać. Jest obowiązkowy dla każdego właściciela samochodu. Stawka za przegląd wynosi obecnie 98 złotych i - co ciekawe - jest niezmienna od 2004 roku, czyli od 20 lat. W tym czasie zarówno zarobki jak i ceny usług znacznie poszły w górę, jednak ta, ustalana odgórnie opłata, nie zmieniła się i obecnie nie jest zbyt wygórowana.

505 złotych za przegląd samochodu?

Chociaż kierowcy nie mają powodów do narzekania, gdyż ich koszty realnie spadają z roku na rok, zupełnie przeciwnego zdania są właściciele stacji kontroli pojazdów, dla których stawka 98 zł jest zdecydowanie za niska i sprawia, że funkcjonują na granicy opłacalności. Dlatego domagają się, by urzędowa opłata została podwyższona - nie o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent, lecz... pięciokrotnie, bo do kwoty 505 złotych. Ich zdaniem, taką właśnie stawkę powinno ustalić Ministerstwo Infrastruktury.

Ile zapłacimy za przegląd auta?

Sprawą podwyżek opłat za przegląd techniczny samochodu zajęła się już senacka komisja infrastruktury. Oznacza to, że wzrost opłaty jest nieunikniony. Czy jednak wyniesie - jak postulują diagności - 505 złotych? Niekoniecznie. Jak poinformował w rozmowie z portalem interia.pl prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów Marcin Barankiewicz, jego zdaniem opłata w wysokości 200 zł netto, czyli 246 zł brutto, "byłoby uczciwą ceną". Natomiast przedstawiciele senackiej komisji mówią o podniesieniu stawki do 150 zł netto, co daje kwotę brutto 184,50 zł.

Jakie będą podwyżki cen za przegląd samochodu i kiedy wejdą w życie? Przekonamy się prawdopodobnie już niebawem. Aktualnie temat jest szczegółowo analizowany na poziomie ministerstwa.

