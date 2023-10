Miasto chce uratować jedno z najstarszych kin na świecie. Czy "Pionier" przetrwa?

Jednym ze sposobów mają być zmiany w budżecie, które pozwolą na ewentualne kupno kina przez miasto. W miejskiej kasie mają zostać zabezpieczone środki w wysokości dwóch milionów złotych, które będą mogły zostać przeznaczone na ewentualny zakup obiektu wraz z jego wyposażeniem.

"Obecnie trwają kolejne rozmowy z właścicielami kina dotyczące takiego rozwiązania. Zgodnie z przyjętymi wcześniej zasadami są one prowadzone w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, ale i również poufności. Oznacza to, że o kolejnych podejmowanych działaniach będziemy informować wtedy, gdy tylko będzie to możliwe" - informuje magistrat.

To kolejne kroki, które mają zapobiec ewentualnej likwidacji ponad stuletniego kina. Wcześniej, w celu zabezpieczenia "Pioniera" władze miasta postanowiły przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Zachód, Małkowskiego, Kosmos” w Szczecinie. Dokument, o którego powstaniu zadecydowano podczas majowego posiedzenia Rady Miasta, ma charakter ochronny. Oznacza to, że jego zadaniem jest nie tylko ustalenie sposobu zabudowy i zagospodarowania tego terenu, ale również wskazanie, że pod adresem kina ma znaleźć się obiekt kultury. Dodatkowo celem uchwalonego planu jest również stworzenie warunków planistycznych do ochrony fragmentu XIX-wiecznego układu przestrzennego Śródmieścia.