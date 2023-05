Kebab nie zastąpi jednego z najstarszych kin na świecie. Plan zagospodarowania ochroni legendarnego "Pioniera"

Zatrzymali go za przekroczenie prędkości. Powód pośpiechu 44-latka był zaskakujący!

Zgodnie z przygotowanym przez miasto dokumentem, nieruchomość, w której funkcjonuje szczecińskie kino „Pionier” nie będzie mogła w przyszłości pełnić innej funkcji, niż ta związana z działalnością kulturalną. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy kino zostanie zlikwidowane, w jego miejscu nie będzie mogła być prowadzona działalność handlowa lub gastronomiczna, a takie obawy się pojawiły wśród mieszkańców.

- Od kilku miesięcy, w związku z zapowiedzią przejścia na emeryturę właściciela, w przestrzeni publicznej toczy się dyskusja dotycząca przyszłości Kina „Pionier 1907” - informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, miasto postanowiło zabezpieczyć to niewątpliwie wyjątkowe miejsce na mapie naszego miasta, poprzez przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Zachód, Małkowskiego, Kosmos” w Szczecinie.

Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Śródmieścia. Według niego określone będą nie tylko warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ale też, że pod adresem kina "Pionier" będzie mógł funkcjonować wyłącznie obiekt kultury.

Zdaniem właścicieli kina, najlepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie go przez miasto. To jednak wymaga przeprowadzenia nowej wyceny, z którą właściciele musieliby się zgodzić. Miasto chciało już kiedyś kupić "Pioniera" i zapewnić dalsze funkcjonowanie. Obiekt wyceniono wówczas na 1,7 mln złotych, jednak nie doszło do porozumienia z właścicielami.

