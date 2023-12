i Autor: NiOL Szczecin Zamiast piętrowego parkingowca ma powstać naziemny parking

Nowy pomysł

Miał być kilkupiętrowy parkingowiec. Miasto jednak zmieniło plany

Jeszcze niedawno w tym miejscu planowano trzykondygnacyjny parkingowiec, a obok miał powstać teren rekreacyjny ożywiający przestrzeń pod Trasą Zamkową. Wszystko wskazuje jednak na to, że zamiast niego powstanie tylko wielki plac do parkowania, podobny do tego, jaki funkcjonuje w tym miejscu od lat, tyle że większy. O nowych planach poinformowała miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać ogłoszony przetarg na pierwszy etap inwestycji.