Zagadki matematyczne, nawet te, które wydają się bardzo łatwe, potrafią spowodować konsternację nie tylko u młodych ludzi. Niezależnie, czy są to uczniowie szkół podstawowych lub średnich, maturzyści, studenci, zawsze pojawiają się wątpliwości. Jeszcze większe problemy z ich rozwiązaniem mają dorośli, którzy edukację mają już dawno za sobą. Znalezienie prawidłowego rozwiązania często prowadzi nawet do kłótni! Podobnie było z tym, na pierwszy rzut oka prostym działaniem, które podzieliło internautów i wywołało lawinę komentarzy.

1+1x0+1=? Jaki jest wynik?

Ile wynosi wynik działania 1+1x0+1? Dla wielu osób nie jest to tak oczywiste. Zdaniem jednych, po znaku równości powinna pojawić się jedynka, inni mówią, że jest to liczba 2, a jeszcze inni, że 3. Są też tacy, którzy wskazują zero. Kto ma rację? Wyjaśniamy krok po kroku w poniższej galerii.

