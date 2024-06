i Autor: Engin_Akyurt /Pixabay.com

Masowe zatrucie nad morzem. Są wyniki badań! 122 osób z objawami zatrucia

W ośrodku wypoczynkowym w Pogorzelicy doszło do masowego zatrucia. RMF FM podaje, że ostatecznie liczba osób, u których wystąpiły objawy chorobowe to aż 122. Osiem z nich trafiło do szpitala. Są już wyniki badań potwierdzających, że przyczyną zatruć była groźna bakteria. Sprawą zajmuje się prokuratura.