Mandat za suszenie prania na balkonie. To nie żart! Grozi kara do 500 zł

Suszysz pranie na balkonie? Lepiej uważaj, bo możesz dostać mandat

Mandat za suszenie prania na balkonie! Lepiej uważaj, bo grozi Ci nawet 500 zł kary!

Balkon to część mieszkania, bez której wiele osób nie potrafi wyobrazić sobie życia. To nie tylko przestrzeń, w której można odpocząć, wygrzewając się na słońcu, ale także często oaza zieleni, a także miejsce o bardziej "użytkowym" przeznaczeniu, gdzie np. można trzymać rower lub suszyć pranie. Ta ostatnia funkcja balkonu jest bardzo pożądana w miesiącach letnich, gdy można wysuszyć ubrania lub pościel na świeżym powietrzu, a efektu nie da się zastąpić nawet najlepszym detergentem. Okazuje się jednak, że trzeba to robić w odpowiedni sposób. W przeciwnym razie mogą nas spotkać duże nieprzyjemności.