Ruszył proces rodziców chłopca

Maluszek miał poparzyć się "zupką chińską". Dramat dziecka odkryto przypadkiem

Tylko przypadek sprawił, że półtoraroczny chłopiec trafił do szpitala. Tamtego dnia policjanci zostali wezwani na interwencję. Chodziło o awanturę domową. Gdy weszli do mieszkania, dostrzegli poparzone dziecko w łóżeczku. Rodzice tłumaczyli, że chłopiec poparzył się "zupką chińską". Mimo to, nie zabrali go do lekarza, tym samym skazując dziecko na cierpienie.