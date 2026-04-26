Ludzkie ciało odkryte na brzegu jeziora. Czy to zaginiony mężczyzna?

W niedzielę spacerowicz znalazł zwłoki na brzegu jeziora Słonecznego w Szczecinie.

Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności śmierci.

W styczniu br. na tym samym jeziorze prowadzono poszukiwania zaginionego mężczyzny, ale na razie nie potwierdzono, czy odnaleziona osoba to ten sam mężczyzna.

Makabryczne znalezisko nad jeziorem Słonecznym. Spacerowicz natknął się na zwłoki

Informacje o niedzielnych działaniach służb zostały potwierdzone przez asp. Pawła Pankau, oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, który w rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśnił szczegóły zdarzenia. Zgłoszenie o odnalezieniu ciała wpłynęło na policję od osoby postronnej, która spacerowała w okolicy jeziora. - Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Badane są okoliczności śmierci – podkreślił Pankau, dodając, że na obecnym etapie śledztwa nie można wykluczyć żadnej hipotezy.

22 stycznia na tym akwenie, wówczas pokrytym grubą warstwą lodu, prowadzono szeroko zakrojone poszukiwania. W akcję zaangażowana była specjalistyczna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego, która dysponowała nowoczesnym sprzętem, w tym podwodnym dronem. Poszukiwania te zainicjowano po zgłoszeniu od rodziny zaginionego mężczyzny. Jego telefon komórkowy po raz ostatni logował się do pobliskiej stacji bazowej, a monitoring miejski zarejestrował jego obecność w okolicy jeziora. Od tego czasu mężczyzna zniknął bez śladu, a jego los pozostawał niewiadomy.

Obecne odkrycie zwłok w jeziorze Słonecznym naturalnie nasuwa pytanie, czy to właśnie zaginiony mężczyzna został odnaleziony. Asp. Paweł Pankau, odnosząc się do tych spekulacji, zachował ostrożność. - Wszelkie hipotezy są weryfikowane. Nie jesteśmy w stanie potwierdzić, ani też zaprzeczyć, ponad wszelką wątpliwość, że odnaleziona osoba to ta, której poszukiwania prowadziliśmy w styczniu – oświadczył rzecznik policji.

Okoliczności śmierci pod lupą prokuratury

Celem śledczych jest nie tylko ustalenie tożsamości ofiary, ale przede wszystkim dokładne zbadanie okoliczności śmierci. Każdy szczegół ma znaczenie – od stanu ciała, przez ewentualne ślady na miejscu zdarzenia, aż po zeznania świadków, którzy mogli widzieć coś podejrzanego w okolicy jeziora. Prokuratura z pewnością zleci sekcję zwłok, która jest kluczowym elementem w tego typu dochodzeniach. Sekcja ta pozwoli określić przyczynę śmierci, a także przybliżyć czas, w którym nastąpiła.