Ludzie masowo uciekają z kościoła. Te miejsca są na to najlepszym przykładem. Tak źle jeszcze w Polsce nie było

Ludzie masowo uciekają z kościołów

Kościół opublikował właśnie statystyki za 2021 rok. Dane nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że do kościoła uczęszcza o 8,5 procenta mniej Polaków niż w 2019 roku (przypomnijmy, rok temu takich statystyk nie opublikowano, tłumacząc to pandemią COVID-19). Obecnie jest to zaledwie 28,3 proc. populacji, gdzie wcześniej wskaźnik dominicantes wynosił 36,9 proc.

Opublikowane dane są najgorsze od ponad 40 lat. Obecnie do kościoła chodzi o połowę miej Polaków, niż w 1982 roku, gdy odsetek wiernych uczestniczących w mszach świętych w niedzielę wynosił 57 procent.

Najgorsze diecezje w Polsce

W poniższej galerii przedstawiamy zestawienie diecezji, w których najmniej osób uczęszcza w niedzielę na mszę świętą. W zdecydowanej większości z nich w niedzielnych nabożeństwach uczestniczy zaledwie co piąta osoba. Można zatem dojść do wniosku, że Kościół Katolicki w Polsce przechodzi ogromny kryzys. Czy uda się go zatrzymać?

Wciąż najliczniej w niedzielnych nabożeństwach uczestniczą mieszkańcy diecezji tarnowskiej (59,1 proc.), choć i tam odnotowano spadek z 70,8 proc. Najgorzej sytuacja wygląda w północno-zachodniej części kraju, gdzie do kościoła, co niedzielę uczęszcza zaledwie kilkanaście procent mieszkańców.

Dominicantes to statystyczny wskaźnik informujący o procencie osób obecnych na niedzielnych mszach świętych w wybraną niedzielę roku, w odniesieniu do liczby katolików zobowiązanych do uczestnictwa we mszy na danym obszarze, czyli parafii, diecezji czy województwa. Wskaźnik ten jest wykorzystywany do charakterystyki skali praktyk religijnych katolików w Polsce.

