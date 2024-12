i Autor: Andrea Piacquadio, Vladislav Murashko / CC0 / pexels.com Kumulacji nie rozbili, ale będą mieli udane święta. Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce

Potrójne szczęście!

Kumulacji nie rozbili, ale będą mieli udane święta. Trzy wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce

Do wygrania było 80 milionów złotych, jednak nikomu tym razem nie udało się rozbić ogromnej kumulacji w Eurojackpot. Nie oznacza to jednak, że szczęście nie uśmiechnęło się do graczy z Polski. Aż trzech szczęśliwców sprawiło sobie idealny prezent na święta. Na ich konto trafią całkiem pokaźne kwoty.