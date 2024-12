i Autor: soulalexandrerocha, Waldemar / CC0 / pixabay.com Z milionów w Eurojackpot najbardziej cieszą się Niemcy. Duże wygrane również w Polsce

Wysokie wygrane

Wciąż nie udało się rozbić ogromnej kumulacji w Eurojackpot. Do zgarnięcia wciąż pozostaje ponad pół miliarda złotych. Nie oznacza to jednak, że w piątkowym losowaniu do nikogo nie uśmiechnęło się szczęście. 29 listopada odnotowano aż dziewięć wygranych drugiego stopnia. Prawdziwymi rekordzistami okazali się Niemcy. Powody do radości mogą mieć również Polacy. W naszym kraju również odnotowano wysokie wygrane.