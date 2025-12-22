Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Ile można wygrać 23.12.2025? Ogromna kasa na święta

Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek (przed 29 marca 2022 r. było to tylko jedno losowanie, które odbywało się w piątki) między godz. 20:00 a 21:00. Najbliższe losowanie odbędzie się we wtorek, 23 grudnia 2025 roku. Wyniki zostaną ogłoszone podczas wieczornego losowania Lotto o godz. 21:30, na antenie TVP3 i stronie www.lotto.pl.

W ostatnim losowaniu Eurojackpot nie padła wygrana I stopnia. To oznacza kumulację. W kolejnym losowaniu osoba, która wytypuje prawidłowe liczby może zgarnąć sumę 160 milionów złotych - tyle bowiem wynosi wygrana I stopnia. Jest więc o co grać! Za takie pieniądze można zafundować sobie prawdziwy luksus do końca życia.

W ostatnim czasie Polacy mają spore szczęście w Eurojackpot. Piątek, 13 grudnia okazał się najszczęśliwszym dniem dla gracza z Podkarpacia, który rozbił kumulację i zgarnął ponad 91 milionów złotych. Rekordzistą jest jednak mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, który w sierpniu 2022 r. wygrał ponad 213 milionów złotych.

Piąta z kolei główna wygrana w Eurojackpot w Polsce padła niemal równo rok od poprzedniej, którą odnotowano 13 sierpnia 2021 w powiecie bieruńsko-lędzińskim na Śląsku. Wówczas wygrana wyniosła 206 550 000 zł.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

