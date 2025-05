Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wysłano ogłoszenie o przetargu na budowę obwodnicy Mierzyna w ciągu DK10 o długości 4,6 km. Jest to wspólna inwestycja GDDKiA i Miasta Szczecin. Nowa droga nie tylko odciąży główną drogę przebiegającą przez najbardziej zaludnioną wieś na Pomorzu Zachodnim, ale też zapewni odpowiedni dojazd do Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6, która obecnie również jest w trakcie przetargu.

Obwodnica Mierzyna: Kluczowe połączenie Szczecina z S6

- Obwodnica Mierzyna będzie kluczowym połączeniem Szczecina z Zachodnią Obwodnicą miasta w ciągu S6. Dzięki tej inwestycji również tranzyt z drogi krajowej nr 10 ominie zakorkowany w godzinach szczytu Mierzyn. Wspólna realizacja tej inwestycji przez GDDKiA i Miasto Szczecin to wręcz modelowy przykład współpracy rządu i samorządu przy inwestycjach infrastrukturalnych – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Wspólna inwestycja GDDKiA i samorządu. Kiedy koniec budowy?

Nowa droga w połowie będzie przebiegała na terenie Szczecina. W związku z tym inwestycja musi być prowadzona wspólnie przez GDDKiA i samorząd. Na początku tego roku podpisano z Miastem Szczecin porozumienie obejmujące etap robót budowlanych. Każda ze stron będzie ponosiła koszty prac na swoim terenie.

- Inwestycja będzie realizowana w systemie "buduj". Roboty będą mogły ruszyć wkrótce po podpisaniu umowy z wykonawcą, co powinno nastąpić jeszcze w tym roku - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA. - Zakończenie inwestycji planujemy w 2028 r.

Obwodnica Mierzyna: Jak będzie przebiegać nowa trasa?

Początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie centrum handlowego "Ster". Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 m, to teren Miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Szczecin Zachód (Dołuje). Za ten ostatni fragment odpowiada GDDKiA.

