Legenda street-artu

Prawie nikt nie znał jego znaczenia, ale stał się kultowy. Legendarny napis wrócił na Trasę Zamkową

Przez wiele lat nikt nie wiedział, o co chodzi w dość tajemniczym napisie na estakadzie Trasy Zamkowej w Szczecinie, co sprawiało, że budził on ogromne zainteresowanie. Powstał ponad 30 lat temu i z biegiem czasu stał się prawdziwą legendą street-artu. Oryginalny napis zniknął pod warstwą nowej farby, jednak lokalni artyści nie dają o nim zapomnieć. Właśnie powrócił, już po raz drugi, wywołując po raz kolejny zaciekawienie wśród mieszkańców. O co chodzi w napisie „Karola nie ma w domu talerzy bo dom talerzy bo dom talerzy jest zamknięty”, o którym mówiono nawet daleko poza granicami Polski?