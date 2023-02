Kto będzie zarządzał szczecińskim schroniskiem dla zwierząt? Miasto szuka kierownika

To się nie mieści w głowie!

Magda oddała nerkę ukochanemu Łukaszowi. Małżeństwo przyjechało do szczecińskiego szpitala aż z Warszawy

Widzieliście go?

Chętni, którzy chcieliby podjąć się tego odpowiedzialnego zadania, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 24 lutego. Do obowiązków i zadań nowego kierownika należeć będzie między innymi: organizowanie, nadzór i koordynowanie pracy schroniska, nadzór nad obiektem, przeprowadzanie prac konserwacyjnych i remontów, sporządzanie i realizacja planów budżetowych, prowadzenie sprawozdawczości, pozyskiwanie dodatkowych funduszy i darowizn na działalność, zwiększanie zainteresowania społecznego działalnością schroniska, kreowanie jego dobrego wizerunku i współpraca z mediami.

Kto może zostać kierownikiem szczecińskiego schroniska dla zwierząt?

- Kluczowym warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie w formie pisemnej swojej koncepcji funkcjonowania i rozwoju schroniska z uwzględnieniem takich aspektów jak: organizacja pracy w schronisku, organizacja procesu adopcji, prowadzenie działań edukacyjnych i promocji zachowań ludzkich w zakresie postępowania ze zwierzętami, organizacja wolontariatu, współpracy z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi oraz komunikacja społeczna m.in. z wykorzystaniem środków masowego przekazu i mediów społecznościowych - tłumaczy Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Inne niezbędne wymagania to m.in.: obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia , co najmniej trzyletni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

U kandydatów mile widziane są także m.in.: znajomość ustaw i innych dokumentów związanych z kierowaniem tego typu placówką, doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników (min. 2 lata) i w pracy w administracji publicznej (min. rok) oraz prawo jazdy kat. B. Przydatne na tym stanowisku będą również: umiejętności organizacyjno-menadżerskie, profesjonalizm, zdolności interpersonalne umożliwiające budowanie właściwych relacji, umiejętność pracy pod presją czasu i decyzyjność.

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z napisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” do sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A w terminie do: 24.02.2023 r. do godz. 15:00.

Sonda Czy Ty też wspierasz bezdomne zwierzaki? Tak, pomagam w schronisku Tak, wspieram fundacje opiekujące się zwierzętami Nie