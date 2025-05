Kradł zamki do drzwi. Białorusin zostanie wyrzucony z Polski

Polak mógł zgarnąć 420 milionów w Eurojackpot. Od wielkiej fortuny dzieliła go jedna liczba

Do zatrzymania doszło dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Szczecin Pogodno. Jak informuje policja, 45-latek został przyłapany na gorącym uczynku, gdy próbował opuścić market budowlany z łupem. Mężczyzna nie uiścił zapłaty za cztery zamki do drzwi, które schował pod ubraniem. Wartość skradzionego towaru oszacowano na ponad 1100 złotych.

Zatrzymany usłyszał już zarzut kradzieży, za który grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat. Jednak na tym nie kończą się jego problemy. W związku z nielegalnym pobytem mężczyzny na terenie Polski, Komendant Komisariatu Szczecin Pogodno wystąpił do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie deportacji obywatela Białorusi z terytorium RP.

Deportacja i zakaz wjazdu do strefy Schengen

Komendant Straży Granicznej przychylił się do wniosku policji, wydając decyzję administracyjną, na mocy której 45-latek został zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski i powrotu na Białoruś. Co więcej, orzeczono wobec niego zakaz ponownego wjazdu na teren Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw strefy Schengen na okres trzech lat.

Postanowienie o zastosowaniu tych środków zostało natychmiast wdrożone do realizacji. Jak informuje policja, materiały w tej sprawie trafią teraz do sądu, który podejmie stosowną decyzję w sprawie obywatela Białorusi.

