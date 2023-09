Koszmarny dworzec wstydu wciąż z niepewną przyszłością. Przetarg unieważniony

i Autor: Grzegorz Kluczyński Dworzec wstydu wciąż z niepewną przyszłością. Przetarg unieważniony

Jeszcze poczekamy

Chyba każdy, kto chociaż raz miał okazję skorzystać z dworca PKP Szczecin Dąbie, nie ma wątpliwości, że to miejsce wymaga pilnych zmian. Stacja, na której zatrzymują się niemal wszystkie pociągi przejeżdżające przez Szczecin to prawdziwy "obraz nędzy i rozpaczy". Obskurny budynek czy niedziałające szalety skutecznie zniechęcają pasażerów do podróży koleją. To miało się zmienić. Został już nawet ogłoszony przetarg na przebudowę "dworca wstydu". Niestety został unieważniony, co stawia inwestycję pod znakiem zapytania.